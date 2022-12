Legge Bilancio: Gentiloni, decisione prossima settimana, priorità fatturazione elettronica e lotta evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta all'evasione e la fatturazione elettronica sono priorità per la legge di bilancio italiana. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un punto stampa alla Commissione europea di Bruxelles. "Stiamo lavorando sulla legge di bilancio italiana, adotteremo una decisione la settimane prossima", ha detto. "Gli obiettivi sono abbastanza evidenti, per noi sia la fatturazione elettronica che la lotta all'evasione sono grandi priorità", ha aggiunto. "Sulle misure contenute nella legge di bilancio, ci esprimeremo la settimana prossima", ha concluso Gentiloni. (Beb)