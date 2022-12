Regno Unito: la docu-serie di Harry e Meghan sbarca su Netflix, attesa la reazione di re Carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La messa in onda sulla piattaforma di streaming Netflix dei primi tre episodi della docu-serie sul principe Harry e Meghan Markle ha dominato le prime pagine dei media britannici. Una serie "esplosiva" che farà parlare "tutto il mondo", mentre la famiglia reale britannica "si prepara al peggio", si legge su alcuni dei principali quotidiani internazionali. Tuttavia, come riporta la stampa britannica, il duca e la duchessa del Sussex, sebbene fossero desiderosi di raccontare la loro storia da un punto di vista personale, presentano pochi fatti e filmati inediti, offrendo così ben poche novità rispetto alle controversie familiari che li hanno visti protagonisti e che li hanno convinti a lasciare la famiglia reale britannica. Il documentario, inoltre, mostra Meghan Markle in lacrime e il principe Harry che la paragona ripetutamente alla principessa Diana, sostenendo che sia sua madre che sua moglie siano state perseguitate dalla stampa, una posizione più volte espressa dal duca di Sussex. (segue) (Rel)