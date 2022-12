Regno Unito: la docu-serie di Harry e Meghan sbarca su Netflix, attesa la reazione di re Carlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Nella docu-serie sono presenti, inoltre, anche una serie di riferimenti al padre di Harry, re Carlo III, e al fratello, il principe William, nonché una serie di accuse relative ai presunti comportamenti razzisti e "pregiudizi inconsci" all'interno della famiglia reale. Riguardo questa tematica, nel terzo episodio il principe Harry afferma che la famiglia reale "a volte fa più parte del problema piuttosto che della soluzione". I media tradizionali britannici stanno aspettando la reazione di re Carlo III e del resto della famiglia reale, con alcuni tabloid, come il "Mirror", il "Daily Mail" e il "Daily Express", che ipotizzano che il nuovo monarca possa privare la coppia dei loro titoli reali o escluderli dalla sua cerimonia di incoronazione. Ma non tutti sono rimasti impressionati negativamente: il quotidiano "The Independent" ha difeso la coppia: "Harry e Meghan avranno sempre torto, qualunque cosa facciano. I duchi di Sussex potrebbero salvare i bambini da un edificio in fiamme e la gente direbbe ancora che stavano cercando di attirare attenzioni". (Rel)