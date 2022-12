Germania: ministro Interno Turingia, possibili nuovi arresti contro gruppo Reichsbuerger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità tedesche si aspettano ulteriori arresti nei prossimi giorni legati al tentato colpo di stato del gruppo Reichsbuerger. "In base alla mia esperienza, di solito si verifica una seconda ondata di arresti", ha detto all'emittente radiofonica tedesca “Deutschlandfunk” Georg Maier, ministro dell’Interno della Turingia. Il capo del presunto complotto è il principe Enrico XIII di Reuss, un discendente della casa reale di Reuss in Turingia. A 71 anni e ha lavorato come agente immobiliare. Ieri 25 presunti membri e sostenitori del gruppo sono stati arrestati in un’operazione che ha coinvolto circa 3 mila membri del personale di sicurezza, un fatto che Maier ha descritto come senza precedenti nella storia tedesca moderna. I pubblici ministeri hanno affermato che il gruppo è stato ispirato dalle teorie del complotto di Reichsbuerger, “I cittadini del Reich”, e QAnon. I membri del Reichsbuerger non riconoscono la Germania moderna e i suoi confini come uno Stato legittimo. Alcuni sono devoti al vecchio "Reich" tedesco sotto la monarchia, altri condividono anche idee naziste e credono che la Germania sia sotto occupazione militare.(Geb)