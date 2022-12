Libia: il Consiglio presidenziale lancia un'iniziativa per risolvere la crisi insieme a Unsmil (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo nuovo sviluppo va inserito nel più ampio contesto della profonda crisi politica che da tempo blocca ogni progresso della Libia verso le elezioni. Il Parlamento, infatti, considera decaduto il Governo di unità nazionale (Gun) del primo ministro Abdulhamid Dabaiba, al potere a Tripoli e riconosciuto dalla comunità internazionale. Le elezioni per sostituire il Gun con un’autorità esecutiva scelta dalla popolazione libica avrebbero dovuto tenersi il 24 dicembre 2021, ma sono state rimandate per i disaccordi sulla legge elettorale e i criteri per la candidatura alla presenza della Repubblica. Il governo in carica a Tripoli, da parte sua, afferma di voler cedere il potere solamente ad un’autorità eletta e si dice favorevole ad andare alle elezioni il prima possibile. L’inviato dell’Onu in Libia, il senegalese Abdoulaye Bathily, stava cercando di riunire i presidenti della Camera dei rappresentanti e dell’Alto Consiglio di Stato (il “Senato” basato a Tripoli) per redigere la base elettorale che dovrebbe fornire un quadro legale per le elezioni. Allo stato attuale non è ancora chiaro se il tentativo delle Nazioni Unite avrà successo. Dopo gli ultimi sviluppi, ciò appare improbabile. (Lit)