Ucraina: portavoce Ue Stano, da rapporto Onu forti indicazioni su crimini di guerra

- Ci sono forti indicazioni che le esecuzioni extragiudiziali documentate sinora in Ucraina possano configurare il crimine di guerra di omicidio volontario da parte dei militari russi. Lo ha detto Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), durante la conferenza stampa giornaliera a Bruxelles, citando il rapporto pubblicato dall'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. "Almeno 441 civili sono stati uccisi dalle forze russe nei primi giorni dell'invasione, attraverso esecuzioni sommarie e durante gli attacchi, in decine di città e in tre regioni ucraine, ossia Sumy, Kiev e Chernihiv", ha detto Stano. "Accogliamo con favore gli sforzi dell'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite per documentare la violazione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale nel corso dell'aggressione illegale russa contro l'Ucraina", ha aggiunto il portavoce. (segue) (Beb)