Nord Macedonia: fonti stampa, inviato contingente militare a gruppo Nato in Bulgaria e Romania

- L'esercito della Macedonia del Nord ha inviato dei propri contingenti ai gruppi di battaglia della Nato in Romania e Bulgaria. Lo riferisce il portale "Balkan Security Network", secondo cui il 30 novembre Skopje ha inviato un plotone di fanteria ai gruppi di battaglia della Nato di vigilanza in Romania e Bulgaria, assieme a veicoli corazzati "Hummer", camion e fuoristrada. La Macedonia del Nord aveva inviato i primi rinforzi per i gruppi di battaglia della Nato già nel giugno di quest'anno. Sempre secondo il media, all'inizio del 2023 anche un contingente di soldati del Montenegro si unirà alle stesse operazioni in Bulgaria. Il gruppo di battaglia della Nato in Bulgaria è composto dalle forze armate italiane come nazione guida, da quelle degli Stati Uniti, dell'Albania e dell'esercito ospite bulgaro, le quali da pochi giorni sono state quindi affiancate da membri dell'esercito macedone e dall'inizio del 2023 avranno il supporto anche da parte di forze del Montenegro. (Seb)