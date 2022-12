Roma: controlli tra Esquilino e Termini, 2 arresti e 13 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blitz dei carabinieri contro il degrado, l'illegalità e l'abusivismo a Roma tra Esquilino e la stazione Termini di Roma. Il bilancio dell’operazione è di 2 persone arrestate, 13 denunciate a piede libero e 10 quelle sanzionate amministrativamente. Identificate oltre 200 persone, più di cento i veicoli controllati e diverse le verifiche anche ad esercizi commerciali e strutture ricettive. In particolare, i carabinieri della compagnia Roma Centro e quelli della compagnia piazza Dante, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria Galeria, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nel quartiere Esquilino e nell’area della stazione ferroviaria “Termini” e le vie circostanti fino a tutta piazza dei Cinquecento, molto frequentate in questi giorni da numerose persone, in particolare da turisti. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto Bruno Frattasi in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. (segue) (Rer)