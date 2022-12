Roma: controlli tra Esquilino e Termini, 2 arresti e 13 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, in via Prenestina, i carabinieri hanno arrestato un cittadino straniero di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che avrebbe cercato più volte di fornire false attestazioni sulla propria identità ed è stato anche denunciato con l’accusa di ricettazione. Lo straniero stava viaggiando a bordo di un ciclomotore, quando alla vista dei militari ha gettando a terra il mezzo e cercato di fuggire a piedi ma, senza successo, poiché è stato bloccato. Nell'immediatezza anche un secondo uomo che lo procedeva a bordo di un altro ciclomotore, ha effettuato la stessa manovra riuscendo però a dileguarsi. A seguito degli accertamenti i due ciclomotori sono risultati rubati e quindi sequestrati. Mentre, in via Gioberti, i militari hanno bloccato un 26enne, senza fissa dimora e con precedenti, che avrebbe rapinato un ambulante del Bangladesh. Dopo averlo colpito al volto con un pugno gli avrebbe sottratto alcuni accessori per cellulari per poi fuggire. Raggiunto dai militari è stato bloccato, dopo aver cercato più volte di sottrarsi all’identificazione. (segue) (Rer)