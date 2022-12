Roma: controlli tra Esquilino e Termini, 2 arresti e 13 denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari hanno denunciato un 50enne, senza fissa dimora, per ricettazione ed estorsione, poiché avrebbe restituito il borsello ad un turista straniero, sottratto poche ore prima nella metropolitana, in cambio di 150 euro. Denunciato un 23enne straniero, Sfd, per detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di 4 grammi di hashish e di circa 25 euro in contanti. Passeggiavano in via Marsala, indossando tute mimetiche, appartenenti all’aeronautica Militare Italiana, due stranieri identificati e denunciati dai militari per usurpazione di titoli. Le divise sono state sequestrate in attesa di effettuare ulteriori accertamenti sulla provenienza. In piazza dei cinquecento, i militari hanno fermato un 23enne, Sfd, che era ricercato da circa 20 giorni, poiché riconosciuto dalla visione dei sistemi di videosorveglianza, quale autore di 3 furti di zaini, avvenuti tutti alla fine del mese di novembre, all’interno della stazione Termini. (segue) (Rer)