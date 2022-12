Energia: Gazprom, attesi dati record su raffinazione di petrolio alla fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico russo Gazprom prevede dati record sulla raffinazione di petrolio nel 2022. Come ha riferito il direttore della divisione raffinazione del petrolio e del gas di Gazprom, Oleg Vederikov, anche nel 2023 si prevede di mantenere questa tendenza. "Prevediamo di raggiungere nel 2022 un volume record di raffinazione nelle raffinerie di petrolio dell'azienda, superando quota 41 milione di tonnellate. La crescita è assicurata dal programma di modernizzazione delle nostre raffinerie a Mosca e Omsk", ha affermato Vedernikov. Il volume totale di raffinazione di petrolio di Gazprom in Russia alla fine dei primi nove mesi del 2022 ha superato i risultati dello stesso periodo del 2021 del 3,5 per cento, ha osservato il rappresentante della società. "Nel 2023, prevediamo che, escludendo alcuni riflessi legati a dele riparazioni pianificate, manterremo il volume ai livelli del 2022", ha concluso Vedernikov. (Rum)