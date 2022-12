Vaticano: Papa, siamo nati tutti con una grazia originaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco prima della recita dell'Angelus a piazza San Pietro, nel giorno dell'Immacolata, commentando il Vangelo della solennità odierna ha detto: "Anche noi peccatori abbiamo ricevuto un dono iniziale che ci ha riempito la vita, un bene più grande di tutto, una grazia originaria, di cui spesso, tuttavia, non siamo consapevoli". Il pontefice ha spiegato come nel giorno del battesimo "su di noi è sceso lo spirito Santo, Dio si è calato nella nostra vita, siamo diventati per sempre suoi figli amati. Ecco la nostra bellezza originaria, di cui gioire!" Francesco ha quindi raccomandando: " Quando le cose non vanno e ci scoraggiamo, quando ci abbattiamo e rischiamo di sentirci inutili o sbagliati, pensiamo a questo, la grazia originaria", ma per custodire la nostra bellezza, ha osservato il Papa, "richiede una lotta". Quindi Francesco ha evidenziato: "Costa fatica scegliere il bene, custodire il bene che è in noi. Pensiamo a quante volte l'abbiamo sciupato cedendo alle lusinghe del male, facendo i furbi per i nostri interessi o facendo qualcosa che ci avrebbe inquinato il cuore; o anche buttando via tempo in cose inutili e dannose, rimandando la preghiera e dicendo "non posso" a chi aveva bisogno di noi, quando invece potevamo".(Civ)