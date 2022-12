Veneto: Mit invia lettera alla Commissione Ue per proposta Cav Spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Migliorare la sicurezza e la viabilità di importanti arterie autostradali venete: con questo obiettivo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha trasmesso alla Commissione europea una proposta della società Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa - così come concordato con Regione Veneto e Anas. Le interlocuzioni erano iniziate da tempo e hanno subìto una accelerazione decisiva nelle ultime settimane. In concreto, si chiede all’Europa di poter affidare in house la realizzazione e gestione delle tratte autostradali già oggetto di concessione a Cav, che intende realizzare importanti investimenti sulla rete. Ora la Commissione Ue valuterà la compatibilità della proposta con la normativa comunitaria, in costante contatto con gli uffici di Porta Pia. “Il mio obiettivo” spiega il vicepremier e ministro Matteo Salvini “è ascoltare i territori per snellire e velocizzare. In poco più di un mese di governo, credo ci siano segnali concreti di attenzione alle istanze che arrivano soprattutto dagli enti locali”. (Rin)