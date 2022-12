© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato, camera bassa del Parlamento russo, ha approvato oggi in terza lettura un disegno di legge il divieto della maternità surrogata per i cittadini stranieri. E' quanto risulta dal sito web ufficiale della Duma. Secondo il decreto, solo i russi potranno usufruire dei servizi di maternità surrogata, in particolare i cittadini sposati oppure una donna nubile, che per motivi medici non può avere figli. (Rum)