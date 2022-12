Grecia: gruppo anarchico rivendica attacco contro auto della diplomatica italiana Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di anarchici greci noto col nome di "Nucleo per vendicare Carlo Giuliani" ha rivendicato l'attacco contro due autovetture di proprietà dell'ambasciata d'Italia ad Atene, spiegando che il gesto rappresenta una forma di protesta contro l'arresto di un anarchico in Italia. L'attentato, commesso lo scorso 2 dicembre, non ha provocato vittime o feriti. Un ordigno artigianale ha distrutto uno dei due veicoli nel parcheggio della residenza della prima consigliere dell'ambasciata, Susanna Schlein. Un altro ordigno artigianale, posto vicino alla seconda auto diplomatica, non è esploso. Il gruppo anarchico, che ha scelto questo nome in riferimento all'attivista ucciso nel 2001 durante il vertice del G8 di Genova, ha spiegato che l'attacco è stato un'espressione di sostegno all'anarchico italiano, Alfredo Cospito, in sciopero della fame dallo scorso ottobre. "Compagno, non ti dimenticheremo mai, non importa quanto cercheranno di seppellirti", si legge nel messaggio di rivendicazione. Alfredo Cospito è stato arrestato nel 2012 insieme un altro uomo, Nicola Gay, dopo l'aggressione avvenuta nel maggio dello stesso anno ai danni di Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, che era rimasto ferito alle gambe.(Gra)