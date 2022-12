Agroalimentare: Foti (Fd'I), grande vittoria in Ue per Italia su carne e vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una vittoria per la nostra Nazione. Grazie soprattutto al lavoro di sensibilizzazione da parte del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, la Commissione Ue ha infatti eliminato le discriminazioni su carne e vino, togliendoli dalla lista degli alimenti ritenuti dannosi per la salute". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Inoltre, come aveva chiesto il Masaf, sono in arrivo due milioni di euro per le Indicazioni Geografiche - aggiunge -. Il governo Meloni dimostra nuovamente, come promesso in campagna elettorale, di voler tutelare l’interesse nazionale, di difendere i prodotti italiani e le nostre tradizioni”. (Rin)