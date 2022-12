Pnrr: Siracusano, prendere atto del nuovo scenario, revisione non può essere eresia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza "adesso arriva il momento di mettere a terra le risorse, e con il caro energia e l'aumento del costo delle materie prime questa diventa un'impresa ardua. I cantieri sono fermi e occorre una presa d'atto del nuovo scenario internazionale". Lo afferma Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, in un'intervista a "Il Giornale". "Una revisione del Pnrr non può essere un'eresia. Senza una presa d'atto di questo tipo da parte della Ue non solo l'Italia ma l'Europa intera rischia di sprecare questa occasione", conclude. (Rin)