Autonomia: Carfagna (Azione), senza risorse per i Lep è solo un pericoloso bluff

- "Non basta definire i Lep, bisogna anche finanziarli. Ma nella legge di bilancio risorse per i Lep non ci sono. È questo il grande inganno del progetto di autonomia differenziata di Calderoli". Lo scrive sui social Mara Carfagna, deputata e presidente di Azione, che aggiunge: "Col governo Draghi abbiamo finanziato tre Lep: asili nido, assistenti sociali e trasporto scolastico per gli studenti con disabilità. Dunque, se c'è la volontà politica le coperture si trovano. Altrimenti – conclude – è solo un pericoloso bluff, a danno delle aree più svantaggiate". (Rin)