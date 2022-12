Cina-Arabia Saudita: Xi Jinping, rafforzeremo cooperazione con i Paesi arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo sta attraversando cambiamenti epocali. In questo nuovo contesto, la Cina lavorerà per espandere la cooperazione con gli stati arabi. Lo ha scritto il presidente della Cina Xi Jinping in un articolo pubblicato sul quotidiano saudita “Al Riyad”, in occasione della sua visita in Arabia Saudita per partecipare al vertice arabo-cinese e ad un summit con il Consiglio di cooperazione del Golfo. “La Cina e gli Stati arabi - si legge - continueranno a tenere alta la bandiera della non ingerenza negli affari interni, a sostenersi reciprocamente nella salvaguardia della sovranità e dell'integrità territoriale e a sostenere congiuntamente l'equità e la giustizia internazionali. Continueremo a rafforzare la cooperazione nel progetto della Nuova via della Seta, ad espandere la cooperazione pratica in settori quali alimenti, energia, investimenti, finanziamenti e servizi medici e perseguiremo una cooperazione reciprocamente vantaggiosa”. "Data la loro posizione geografica - scrive ancora il presidente cinese - i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo sono un hub che collega Asia, Africa ed Europa. Dotati di ricche risorse energetiche, tra cui il 30 per cento delle riserve mondiali di petrolio e il 20 per cento delle riserve mondiali di gas naturale, questi paesi sono un serbatoio di energia per l'economia mondiale”. Ieri, commentando la visita di Xi Jinping in Arabi Saudita, il portavoce del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, John Kirby, ha dichiarato che Washington “guarda con attenzione ai tentativi di influenza della Cina in Medio Oriente”. (Res)