Schengen: Darmanin, Francia favorevole a ingresso Croazia, Bulgaria e Romania

- La Francia è favorevole all'ingresso di Croazia, Bulgaria e Romania nell'area Schengen. Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, al suo arrivo al Consiglio Giustizia e Affari interni di Bruxelles. "Sono europei, hanno fatto molti sforzi, tutti lo possono vedere", ha detto. "Possiamo constatare che, soprattutto sulla rotta balcanica, il controllo delle nostre frontiere è molto importante e che oggi non è molto ben fatto", ha aggiunto Darmanin. Dal punto di vista della Francia, ha proseguito il ministro francese, "è l'allargamento a questi tre Paesi che ci permetterà di eseguire meglio il controllo delle nostre frontiere, con un impegno estremamente forte da parte loro". Secondo Darmanin, "se vogliamo limitare la rotta migratoria dei Balcani, che mostra una tendenza in aumento dei flussi, dobbiamo essere in grado di allargare l'area Schengen per controllare le frontiere con i Paesi che non ne fanno parte, e che devono essere maggiormente monitorati". (Beb)