Immacolata: omaggio Vigili del fuoco Roma a Madonna piazza di Spagna, il Papa nel pomeriggio

22 luglio 2021

- In occasione della festa dell'8 dicembre, i Vigili del fuoco questa mattina hanno deposto una corona di fiori sulla statua dell’Immacolata Concezione in Piazza di Spagna a Roma. Dal 1949 i Vigili del fuoco romani hanno l’onore di deporre tra le braccia della Madonna un omaggio floreale dopo una scalata di trenta metri. Alla cerimonia hanno partecipato anche il capo dipartimento Laura Lega, il capo del Corpo nazionale Guido Parisi, il direttore dell’emergenza Marco Ghimenti e il comandante di Roma Alessandro Paola. Nel pomeriggio poi si terrà la cerimonia con papa Francesco, che sarà accolto dal sindaco Roberto Gualtieri e dal presidente vicario della Regione Lazio Daniele Leodori. L'appuntamento è per le 15:30. Tutta la zona di piazza di Spagna e del Tridente sarà chiusa alla circolazione e sorvegliata dalle forze dell'ordine, con il traffico deviato. (Rer)