Medio Oriente: Cisgiordania, uccisi tre palestinesi armati a Jenin

- Tre uomini armati palestinesi sono stati uccisi durante intensi scontri con i militari israeliani nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania, prima dell'alba di oggi. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato che i militari sono stati colpiti da "precisi colpi di arma da fuoco" quando sono entrate in città e nell'adiacente campo profughi di Jenin per arrestare tre sospetti terroristi ricercati. Un'ala locale della Jihad islamica palestinese ha affermato di aver aperto il fuoco contro le truppe israeliane e di aver lanciato contro di loro esplosivi. Il ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese ha identificato le tre vittime come Sidqi Zakarneh e Tariq al Damej, entrambi di 29 anni, e Atta Shalabi, di 46 anni. Le immagini che circolano online mostrano Zakarneh e Al Damej che brandiscono fucili d'assalto, affermando di essere membri di gruppi armati locali. I militari hanno detto che le forze speciali della polizia di frontiera e le Idf sono entrati nel campo profughi di Jenin per arrestare Khaled al Hija, un palestinese sospettato di coinvolgimento in attività terroristiche. Sempre a Jenin, i militari israeliani hanno arrestato due sospetti terroristi, Ahmed Jaradat e Dajf Bajes. (Res)