Agroalimentare: Lollobrigida, grande risultato in Ue su carne e vino

- "Grande risultato in Europa: la Commissione ha eliminato carne e vino dalla lista degli alimenti ritenuti dannosi per la salute. È una notizia importantissima per tutta la Nazione, una vittoria che abbiamo ottenuto lottando con determinazione a difesa delle eccellenze italiane". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. "Non solo, adesso ci sono anche più risorse economiche per le Indicazioni Geografiche, con altri due milioni di euro, proprio come avevamo chiesto noi. Tutto questo - sottolinea il ministro - dimostra che il nostro nuovo approccio paga. Il cambio di passo del governo Meloni, il lavoro di squadra, l'attenzione al mondo agroalimentare sono gli strumenti con cui difendiamo il prodotto italiano e diamo risposte precise a esigenze che erano rimaste insoddisfatte ormai da troppo tempo. Avanti così", conclude. (Rin)