Imprese: battesimo a New York per Msc Seascape, nave più grande costruita in Italia (2)

- Con l'entrata in servizio di Msc Seascape – nave che presenta soluzioni innovative e all'avanguardia anche sotto il profilo ambientale – la giovane e moderna flotta di Msc Crociere raggiunge le 22 unità. Msc Crociere si conferma così il terzo brand crocieristico al mondo, leader di mercato in Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa, nonché la compagnia in più rapida crescita a livello globale con una forte e crescente presenza ai Caraibi, in Nord America e in Estremo Oriente. Parte del Gruppo Msc, leader mondiale nello shipping e nella logistica con oltre 300 anni di tradizione marittima, Msc Crociere conta circa 25 mila dipendenti e prevede di raggiungere le 25 navi in flotta entro il 2025, con opzioni per ulteriori sei navi entro il 2030. La scelta di New York – nuovo homeport di Msc Crociere negli Stati Uniti – conferma l'importante ruolo del mercato americano nelle strategie di crescita di Msc Crociere e offre inoltre agli ospiti provenienti dagli Stati Uniti, e dal resto del mondo, una scelta ancora più ampia di porti d'imbarco e di itinerari in Nord America. Subito dopo il Battesimo nella "Grande Mela", Msc Seascape farà rotta per i Caraibi per competere insieme alla gemella Msc Seashore e alle altre navi di Msc Crociere – autorevoli ambasciatrici del "Made in Italy" – nel più importante mercato crocieristico al mondo. (segue) (Com)