Imprese: battesimo a New York per Msc Seascape, nave più grande costruita in Italia (3)

- Costruita da Fincantieri presso il cantiere di Monfalcone, Msc Seascape ha richiesto da parte di Msc Crociere un investimento diretto in Italia pari a circa un miliardo di euro, che a sua volta ha generato sul Paese un impatto economico pari a circa 5 miliardi, assicurando nel contempo migliaia di posti di lavoro. Msc Seascape è la quarta nave costruita per Msc da Fincantieri, su un totale di dieci navi finora ordinate al cantiere italiano, per un investimento complessivo superiore a 7 miliardi di euro. Varata poche settimane dopo Msc World Europa, la prima nave a Gnl (gas naturale liquefatto) di Msc Crociere, Msc Seascape sarà seguita a giugno del 2023 da Msc Euribia, seconda nave della compagnia alimentata a Gnl, il combustibile fossile più green attualmente disponibile su larga scala sul mercato. (Com)