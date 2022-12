Sicurezza: Israele, arrestato un "commerciante spia" di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Shin Bet, l'agenzia per la sicurezza interna israeliana, ha arrestato un agente del movimento palestinese Hamas che stava raccogliendo informazioni per l'organizzazione terroristica all'interno di Israele con il pretesto di essere un commerciante. Secondo quanto riferisce lo Shin Bet, sarebbe stato impiegato da funzionari di Hamas nella Striscia di Gaza per svolgere varie missioni all'interno di Israele, durante le quali ha tenuto riunioni per promuovere attività terroristiche, oltre a raccogliere informazioni sugli agenti dello Shin Bet. (Res)