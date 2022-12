Ucraina: ministero Esteri russo, Usa intendono alimentare il conflitto sino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono alimentare il proseguimento del conflitto in Ucraina almeno sino alla fine del 2025. Lo ha sostenuto nel corso di un briefing con i giornalisti la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Washington intende alimentare le ostilità in Ucraina almeno fino alla fine del 2025. Lo hanno in programma, questo si capisce da alcuni documenti che non stanno nascondendo", ha affermato Zakharova. (Rum)