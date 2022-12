Bosnia: associazione produttori pellet, mercato interna sull'orlo del collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione sul mercato del pellet in Bosnia Erzegovina è sull'orlo del collasso. Lo ha affermato Goran Ivanovic, presidente dell'Associazione dei produttori di pellet della Bosnia Erzegovina, ripreso dall'emittente "N1". "A causa del divieto di esportazione fino al 31 gennaio 2023 e del mercato interno ormai stabilizzato, la domanda di pellet è diminuita drasticamente e molte fabbriche hanno fermato la produzione o hanno già chiuso", ha detto Ivanovic. "Si producono 40-50 tonnellate al giorno di pellet, ma se ne vendono solo una o due. Ecco perché un nuovo permesso all'esportazione significherebbe almeno rispettare i contratti firmati con i nostri clienti stranieri che hanno pagato in anticipo la merce, in modo da non dover restituire loro i soldi", ha sottolineato Ivanovic. (segue) (Seb)