Bosnia: associazione produttori pellet, mercato interna sull'orlo del collasso (2)

- Il presidente ha quindi preso come esempio la Serbia, che su suggerimento dei membri della Camera di commercio ha approvato una quota per l'esportazione di 24 mila tonnellate di pellet fino alla fine di gennaio 2023 e ha tolto oltretutto a Sarajevo una buona fetta di mercato. "La decisione della Serbia di consentire l'esportazione di pellet ci farà perdere il mercato della Macedonia del Nord, che è ancora alle prese con l'approvvigionamento di pellet. Avevamo ricevuto molte richieste da Skopje che non abbiamo potuto soddisfare e ora nessuno ci chiama più", ha aggiunto Ivanovic. In ottobre il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina ha adottato una decisione sul divieto temporaneo di esportazione di determinati assortimenti di legname forestale e prodotti in legno fino al 31 gennaio 2023. (Seb)