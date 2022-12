Legge Bilancio: Siracusano, è coraggiosa, sanare l'ingiustizia sulle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una manovra coraggiosa, che affronta le emergenze e dà al Paese una prospettiva. Forza Italia ha una cultura di governo, porta in Parlamento, grazie ai nostri gruppi guidati da Ronzulli e Cattaneo, le istanze di tante categorie, e ha valide proposte per migliorare la legge di bilancio". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, in un'intervista a "Il Giornale". "Sulle pensioni va sanata un'ingiustizia. C'è chi ha lavorato 40 anni e riceve un assegno poco più alto di 500 euro: le minime vanno alzate", ha spiegato. "Il superbonus è stata una misura importante per rilanciare l'edilizia, ma è stata concepita male dai 5 Stelle, creando un buco nel bilancio dello Stato: questo errore non può essere pagato da cittadini e imprese. Occorrono modifiche". "Il governo Meloni - ha ricordato Sicacusano - ha giurato poco più di un mese fa, e in poche settimane è riuscito a mettere in piedi una legge di bilancio d'emergenza che purtroppo ha vincolato gran parte delle risorse a disposizione. Almeno 21 miliardi su 35 serviranno per contrastare il caro bollette. La situazione è complessa, ma l'esecutivo è determinato ad utilizzare tutti gli strumenti possibili per superare questa fase", ha concluso il sottosegretario.(Rin)