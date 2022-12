Austria-Italia: Tajani, incontri tecnici per trovare soluzione a questione del Brennero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per risolvere le problematiche fra Italia e Austria relativamente al Brennero servono degli incontri a livello tecnico. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa in ambasciata d’Italia a Vienna. “Dobbiamo raggiungere un accordo fra Austria e Italia sul Brennero e la mia proposta è che, e credo che l’Austria sia d’accordo, di tenere degli incontri a livello tecnico, perché bisogna studiare la questioni a livello tecnico e in questo modo sarà possibile valutare le posizioni di Italia e Austria. Abbiamo bisogno di coniugare interessi differenti per raggiungere un accordo”, ha detto il ministro. “La soluzione è il tunnel, dobbiamo cambiare i nostri mezzi di trasporto: meno trasporto attraverso autostrada, e più attraverso il tunnel e via aerea” che vorrà dire “meno inquinamento e meno traffico”. “Dobbiamo essere più attivi e trovare un accordo, ma questa è la chiave: il tunnel del Brennero”, ha detto il ministro.(Res)