Legge Bilancio: M5s, Conte alimenta tensioni sociali? Centrodestra lancia sasso e nasconde mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per contenere la tensione sociale che si sta alimentando negli ultimi giorni non servono parole, ma fatti. È proprio l'assenza di fatti e provvedimenti concreti che contestiamo al governo, soprattutto con riferimento alla manovra di Bilancio, dove riscontriamo la totale assenza di investimenti e misure per la crescita del Paese. Le accuse nei confronti del nostro presidente, che a dire della destra avrebbe fomentato il clima d'odio verso l'esecutivo, dunque, sono frutto di loro illusioni. Possiamo anzi dire con certezza che è vero l'esatto contrario". Lo afferma in una nota il referente del Movimento 5 Stelle per l'Emilia-Romagna ed ex senatore, Gabriele Lanzi. "Giovedì ho visto personalmente il presidente Conte calmare una piazza dagli animi esasperati in protesta contro il blocco del Superbonus. La violenza, l'odio e le minacce - sottolinea - vanno condannati senza riserve, ma il grido d'allarme lanciato da intere filiere non può restare inascoltato. Consiglio pertanto a Gasparri e agli altri esponenti del centrodestra che oggi si sprecano con le note stampa, di concentrarsi nel loro lavoro. Il cammino per realizzare le promesse mantenute è molto lungo e loro non lo hanno ancora neanche intrapreso", conclude. (Rin)