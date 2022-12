Ucraina: Cremlino, conflitto "può finire anche domani" se c'è volontà politica di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Ucraina può finire in qualsiasi momento, "anche domani", se ci sarà la volontà politica di Kiev. Ad affermarlo il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di un briefing con i giornalisti. "In questo caso, possiamo discutere sino alla noia della questione quando tutto sarà finito", ha detto Peskov, commentato la dichiarazione del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui il conflitto potrebbe concludersi nel 2023. "Zelensky sa quando tutto può finire, tutto può finire anche domani, se lo desidera Kiev", ha sottolineato il portavoce del Cremlino. (Rum)