Arabia Saudita: il presidente egiziano arriva a Riad per partecipare al vertice arabo-cinese

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, si è recato in Arabia Saudita per partecipare al vertice arabo-cinese, che si terrà nella capitale Riad. Lo afferma il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, in un comunicato stampa. "La partecipazione del presidente Al Sisi al vertice arabo-cinese rientra nel quadro della volontà dell'Egitto di rafforzare e sviluppare le illustri relazioni storiche tra i Paesi arabi e la Cina", ha affermato Radi, aggiungendo che l'Egitto contribuisce attivamente agli sforzi per rafforzare l'azione congiunta per raggiungere interessi comuni. Il vertice previsto domani, 9 dicembre, mira a costruire sul dialogo politico esteso tra le due parti, a consultarsi e coordinarsi sui modi per massimizzare le prospettive di cooperazione reciproca al livello economico e di sviluppo e a discutere gli sforzi per mantenere la sicurezza e la stabilità regionali e internazionali. (Cae)