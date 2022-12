Ue: Tajani, principio unanimità è un limite, necessario cambiare i Trattati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per modificare il Regolamento di Dublino è necessario intervenire sul “principio dell’unanimità” che determina le decisioni del Consiglio europeo che blocca lo sviluppo dell’Ue. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa all’ambasciata d’Italia a Vienna. “Dobbiamo cambiare il Regolamento di Dublino”, ha detto Tajani. “E’ un processo lungo, cambiare i Trattati non è semplice ma dobbiamo andare in questa direzione. Dopo la guerra in Ucraina, la situazione è cambiata: vediamo attori come Cina, India, Russia e Stati Uniti ma abbiamo bisogno dell’Europa. Se vogliamo essere uniti dobbiamo avere una politica estera, di difesa, ma senza nuove regole e nuovi Trattati, e l’unanimità rappresenta un blocco a questa possibilità”, ha detto il ministro.(Res)