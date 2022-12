Francia: Bayer condannata a risarcire contadino intossicato da pesticida Monsanto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Lione ha condannato il gruppo Bayer a rimborsare con 11.135 euro l'agricoltore Paul François, intossicato dall'utilizzo dei pesticidi di Monsanto (marchio acquistato dal colosso tedesco nel 2018). Lo riferisce il quotidiano "Le Monde", spiegando che si tratta di una decisione mai presa prima. Una simile somma "per quindici anni di vita messi tra parentesi, di notti insonni, avrei fatto meglio ad utilizzare questo tempo per giocare alla lotteria", ha detto il contadino 58 enne. Nel 2004, mentre ispezionava una cisterna che pensava essere vuota, François rimane intossicato dal pesticida Lasso prodotto dalla Monsanto e vietato tre anni dopo. Il contadino, che ha denunciato subito l'azienda, ha cominciato a quel punto un difficile percorso che l'ha portato a diversi ricoveri fino ad arrivare anche al coma. L'agricoltore richiedeva un milione di euro, ma la giustizia francese sostiene che i problemi riscontrati non possono essere attribuiti all'intossicazione. (Frp)