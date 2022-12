Regno Unito: Keegan, sindacati "determinati a rovinare il Natale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi delle organizzazioni sindacali del Regno Unito sono "determinati a rovinare il Natale a tutti", ha affermato la sottosegretaria per l'Istruzione britannica Gillian Keegan date le crescenti preoccupazioni per la portata e la natura diffusa degli scioperi nel settore pubblico di quest'inverno. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Keegan ha affermato che le decisioni di scioperare sono state "incredibilmente deludenti" e ha insistito sul fatto che "ovviamente" è il governo a "gestire il paese" piuttosto che i sindacati. Il primo ministro Rishi Sunak si è impegnato ieri a introdurre nuove "severi" leggi anti-sciopero che potrebbero vietare ad alcune categorie di lavoratori di organizzare scioperi tra dicembre e gennaio. (Rel)