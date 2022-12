Cina: Salvini, stazioni di polizia? Agli Interni non ne sapevo nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "L'ho letta ma non ne so nulla, ne parlerò col ministro dell'interno. Io agli interni non ne sapevo niente, magari negli ultimi anni è successo qualcosa". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, commentando la notizia, uscita nei giorni scorsi, in merito a presunte stazioni di polizia cinese in Italia. Ne ha parlato a margine di una visita nel quartiere Gratosoglio nell'ambito del progetto Pinqua: "I rapporti con la comunità cinese a milano ce li ho ottimi - ha sottolineato -, però con quella ufficiale, non so poi se ci siano servizi paralleli. Sarebbe grave. Però io non commento le indiscrezioni, domani parlerò con il ministro dell'interno". (Rem)