Germania: Scholz, speriamo di sviluppare scudo missilistico entro prossimi cinque anni

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz spera di sviluppare uno scudo di difesa missilistica nei prossimi cinque anni. Lo ha dichiarato in un'intervista al gruppo mediatico Funke e al quotidiano francese "Ouest-France" pubblicata oggi. "In questo momento, il governo sta parlando con i produttori dei vari sistemi per prepararsi a decisioni concrete", ha affermato il cancelliere tedesco. Scholz ha anche ribadito il suo obiettivo di aumentare la spesa per la difesa tedesca per raggiungere l'obiettivo del 2 per cento del PIL fissato dalla Nato. Ciò, secondo Scholz, potrebbe avvenire anche con l'espansione della difesa aerea al cosiddetto "Sky Shield", un progetto che coinvolge altri Stati membri dell'Ue. (Geb)