Legge Bilancio: Sbarra, si può migliorare ma scioperare ora è un errore

- “È stato un incontro positivo. Abbiamo ribadito la nostra valutazione sulla manovra e chiesto di migliorarla” ma “pensiamo che lo sciopero generale sia un errore”. Lo ha detto il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, al “Corriere della Sera” riferendosi all’incontro di ieri con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla legge di Bilancio. Sulla manovra “il nostro è un giudizio articolato. Apprezziamo che i due terzi della manovra siano rivolti a dare continuità e a consolidare i sostegni a lavoratori, pensionati, famiglie e imprese colpiti dal caro energia e dall’inflazione. Positive anche alcune misure che recepiscono nostre proposte. Per esempio, l’innalzamento a 15 mila euro dell’Isee per allargare la platea di famiglie che beneficiano del bonus sociale sulle bollette. Giudichiamo importante il taglio del cuneo, anche se lo sconto di tre punti va esteso alle retribuzioni fino a 35 mila euro”, ha spiegato. “Bisogna però ristabilire la piena indicizzazione delle pensioni tra 4 e 7 volte il minimo, perché il taglio colpisce in questo caso non pensioni d’oro ma assegni da 1.600-1.700 euro al mese. Inoltre, non ci convince la stretta su opzione donna”. (segue) (Rin)