Legge Bilancio: Sbarra, si può migliorare ma scioperare ora è un errore (2)

- “Ci sono chiari e scuri. È nel dialogo che possiamo e dobbiamo migliorare la manovra” ha ribadito il segretario della Cisl sottolineando che “la presidente Meloni si è impegnata a un supplemento di valutazione sulle nostre proposte. Inoltre, verranno aperti tavoli di confronto su pensioni, pubblica amministrazione, sicurezza sul lavoro, politiche industriali. Giudicheremo dai frutti”. Infine sul mondo del sindacato, il leader della Cisl ha negato ci siano divisioni: “E’ plurale. Ci sono differenti giudizi sulla manovra, come l’anno scorso, ma questo non toglie che ci sia un comune sentire su grandi traguardi strategici. In questa fase, noi pensiamo che lo sciopero generale sia un errore, rischia di scaricare sacrifici economici sulle spalle dei lavoratori in una fase di grande difficoltà e di trasferire tensioni nei luoghi di lavoro”, ha concluso. (Rin)