Ucraina: Scholz, tracciata "linea rossa" sull'utilizzo della minaccia nucleare

- La comunità internazionale "ha tracciato una linea rossa" alla Russia che ha permesso di contenere i rischi di un ricorso all'arma nucleare nella guerra in Ucraina. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista al gruppo mediatico tedesco Funke e al quotidiano francese "Ouest France". "Una cosa è cambiata per il momento: la Russia ha smesso di minacciare l'utilizzo di armi nucleari", ha affermato Scholz, spiegando che al momento è stata frenata la minaccia di un'escalation nucleare. Scholz ha poi evocato il suo recente viaggio in Cina: "In occasione della mia visita a Pechino, il presidente cinese Xi (Jinping) e il abbiamo dichiarato congiuntamente che le armi nucleari non dovevano essere utilizzate. Poco tempo dopo i Paesi del G20 hanno riaffermato questa posizione", ha affermato Scholz. (segue) (Frp)