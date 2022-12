Ucraina: Scholz, tracciata "linea rossa" sull'utilizzo della minaccia nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco ha poi commentato le recenti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che ha sottolineato la necessità di dare delle "garanzie" alla Russa per trovare un buon equilibrio una volta che il conflitto sarà terminato. "La priorità è che la Russia ponga immediatamente fine la guerra e ritiri le sue truppe", ha detto il cancelliere, riconoscendo l'importanza di sapere come assicurare "la sicurezza dell'Europa". "Siamo sicuramente pronti a discutere con la Russia del controllo di armamenti in Europa", ha affermato Scholz. (Frp)