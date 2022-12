Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In montagna cielo sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, quindi progressivo aumento delle nubi a tutte le quote fino a nuvoloso in serata; in pianura nubi basse e nebbie diffuse nella notte e al mattino, in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata, quidi in serata nuovo aumento della nuvolosità. Dal tardo pomeriggio-sera deboli sparse precipitazioni a partire dai settori meridionali, in estensione in serata anche ai rilievi, con limite nevicate attorno a 900-1000 o localmente di poco sotto a ovest. Temperature minime a circa 0°C, massime attorno a 4°C. (Rem)