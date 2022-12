Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo molto nuvoloso nella prima parte della giornata, nel pomeriggio schiarite diffuse sulla fascia prealpina e di pianura occidentale, altrove nubi basse persistenti; in serata nuovo aumento della nuvolosità. Precipitazioni deboli o localmente moderate diffuse nella notte, persistenti in pianura al mattino e in attenuazione sui rilievi alpini; dal pomeriggio in esaurimento o al più residuali in pianura. Limite nevicate tra 500 e 1000 metri, la quota più bassa sulla parte occidentale dove sarà possibile debole nevischio a quote collinari o localmente al piano; al mattino limite neve in risalita. Temperature minime in rialzo, massime stazionarie. In pianura minime attorno a 3°C, massime a circa 6°C.(Rem)