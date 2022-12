Roma: tre incendi ieri, da Cinecittà est a Bastogi bruciano occupazioni e giacigli di fortuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata di incendi ieri nella Capitale. Da Roma sud est al quartiere Bastogi passando per il vicino comune di Pomezia, ingente è stato il lavoro dei vigili del fuoco e dei soccorsi. Il primo rogo si è sviluppato la sera di martedì, coinvolgendo l'occupazione di viale Antonio Ciamarra, tra i quartieri di Cinecittà est e Torre Maura. Le fiamme sono partite da un alloggio al primo piano e subito circoscritte dai vigili del fuoco accorsi sul posto. A causa dell'incendio, innescato da un corto circuito, i 34 nuclei familiari per un totale di circa 130 persone, sono stati evacuati e lo stabile è stato dichiarato inagibile. Gli occupanti non hanno voluto comunque lasciare lo spazio esterno allo stabile ed hanno dormito in auto. (segue) (Rer)