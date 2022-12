Schengen: ministro Interno romeno, chiediamo solo rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania oggi chiederà solo una cosa: rispetto. Lo ha detto questa mattina il ministro dell'Interno romeno, Lucian Bode, prima dell'inizio della riunione del Consiglio Giustizia e Affari Interni, che si svolge a Bruxelles e che ha all'ordine del giorno l'adesione della Romania all'area Schengen. "La Romania chiederà solo una cosa: rispetto. Chiederò rispetto per il nostro Paese, perché una Romania rispettata nell'Unione europea è la somma del rispetto guadagnato da ogni romeno che vive nell'Unione europea. Oggi il mio mandato è molto chiaro: chiederò un dibattito e il voto per l'adesione della Romania a Schengen. Le argomentazioni della Romania sono ben note e sono sostenute dalla presidenza ceca, dalla Commissione europea e dalla maggior parte degli Stati membri, ad eccezione dell'Austria. Sono fiducioso in un risultato positivo per la Romania: un voto per l'adesione oggi e l'abolizione dei controlli alle frontiere dal primo gennaio 2023", ha detto Bode aggiungendo che avrebbe cercato di discutere con l'omologo austriaco prima dell'incontro. (segue) (Rob)