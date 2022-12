Schengen: ministro Interno romeno, chiediamo solo rispetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un evento che aspettiamo da 15 anni, da quando siamo entrati nell'Unione europea, e da undici anni abbiamo soddisfatto assolutamente tutte le condizioni imposte dall'acquis di Schengen. In pratica, la Romania si comporta da undici anni come uno Stato Schengen, investendo in risorse umane, in attrezzature, in tecnologie. Purtroppo, in questi undici anni, la Romania non ha beneficiato dei diritti che le spettavano in quanto Stato membro di Schengen. In pratica le perdite in questi undici anni sono incommensurabili", ha spiegato il ministro. Bode ha sottolineato che il voto di oggi è un punto di svolta nella storia della Romania e anche nella storia dell'Unione europea. "L'adesione della Romania all'area Schengen è un'aspirazione naturale, un'aspirazione legittima dei cittadini romeni. E, in questo momento storico per la Romania, voglio ringraziare i cittadini romeni per la pazienza e la comprensione che hanno dimostrato in tutti questi anni", ha detto Bode. (Rob)