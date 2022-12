Tunisia: sventato piano terroristico contro unità sicurezza e luogo religioso a Sfax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità del dipartimento antiterrorismo della Guardia nazionale della Tunisia hanno sventato un piano terroristico contro agenti della sicurezza e contro un luogo religioso nel governatorato meridionale di Sfax. L'attacco era stato pianificato da una persona nota per idee religiose estremiste. Lo ha reso noto il portavoce ufficiale dell'amministrazione generale della Guardia nazionale sulla sua pagina Facebook, spiegando che il piano terroristico è stato sventato, nell'ambito di una "operazione proattiva". L'estremista, trattenuto dalle unità, aveva precedentemente scontato una pena detentiva "per essere coinvolto in un caso giudiziario di natura terroristica". Le autorità hanno aperto un'indagine sulla vicenda.(Tut)