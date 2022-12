Ue: Schinas, Croazia, Romania e Bulgaria pronte per aderire a area Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Croazia, Bulgaria e Romania sono tecnicamente pronte per aderire all'area Schengen. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, al suo arrivo al Consiglio Giustizia e Affari interni di Bruxelles. "Hanno fatto più di quello che gli abbiamo chiesto di fare", ha detto "Le poche esitazioni che rimangono sono politiche" e non tengono del fatto che "siamo più forti, non più deboli con l'allargamento dell'area Schengen, che significa avere maggiori e migliori controlli, non minori", ha aggiunto Schinas. "Spero che il senso comune e l'apertura prevalgano e che prenderemo una decisione positiva, se non oggi, nei prossimi giorni", ha proseguito il vicepresidente della Commissione Ue. "I tre Paesi candidati, Sono pronti con tutto ciò che è necessario per combattere i contrabbandieri, per prevenire gli attraversamenti illegali dei confini dell'Unione Europea, ed è ingiusto non dare loro l'opportunità che si sono guadagnati e che hanno sposato. Sono fiducioso che la Croazia otterrà il via libera, e spero che sia così anche per la Bulgaria e la Romania", ha concluso. (Beb)